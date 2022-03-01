«Сбербанк» отреагировал на информацию о заморозке вкладов россиян из-за санкций
«Сбербанк» отреагировал на информацию о заморозке вкладов россиян из-за введения санкций против России. В кредитном учреждении также ответили, повлияют ли ограничения на работу банковских карт.
«Фейк: вклады будут заморожены. Правда: Все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме без ограничений по первому требованию», - сказано в сообщении «Сбербанка».
Отмечается, что карты продолжат работать на территории России и за рубежом, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с 1 марта «Сбербанк» поднял ставки по ипотеке до 18,6%. Потребительские кредиты отныне доступны по 21,9%-29,9%.
Повышение произошло после решения ЦБ увеличить ключевую ставку до 20%.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на действия Москвы Запад стал вводить санкции. «Сбербанк», в отличие от других кредитных учреждений, попал под более мягкие ограничения. В частности, США обязали свои финансовые институты закрыть корреспондентские счета организации и отклонять транзакции с ее участием.