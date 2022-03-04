«Сбер» отреагировал на информацию о начавшихся списаниях денег в «Сбербанк Онлайн»
В «Сбербанке» прокомментировали сообщения о начавшихся списаниях средств клиентов через приложение «Сбербанк Онлайн». Люди пожаловались, что в сервисе включилась функция автоматического снятия денег.
Банк заявляет, что это - фейк.
«Правда: мобильное приложение защищено, никаких взломов не было», - говорится в сообщении «Сбера» в Telegram.
В кредитной организации напомнили, что клиенты могут самостоятельно настроить разрешение на списание по картам.
Ранее «Сбер» отреагировал на информацию о заморозке вкладов из-за санкций.
Напомним, Запад ввел санкции против «Сбера» на фоне военной операции России на Украине.
После этого Банк России повысил ключевую ставку до 20%. С ней увеличились ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Ипотека от «Сбербанка» выросла до 18,6%. Проценты по кредитам составляют от 21,9% до 29,9%.