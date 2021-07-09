С 9 июля в Беларуси разрешена конфискация валюты по указу Александра Лукашенко
В Беларуси вступил в силу указ президента Александра Лукашенко о конфискации валюты. Документ разрешает Нацбанку ее изъятие у юридических лиц и принудительную конвертацию в белорусские рубли.
Документ был подписан 20 апреля. С 9 июля регулятор может запрещать валюту, на срок до года ограничивать операции с ней, устанавливать предельные суммы по количеству и сумме обменных операций.
В указе четко сказано - данные меры допускаются в случае появления угроз экономической безопасности. Таких угроз две - это колебание курса и снижение золотовалютных резервов до критической отметки, пишет Lenta.ru.
Лукашенко подписал указ неслучайно. Документ был выпущен тогда, когда стало ясно - США не заставят себя долго ждать с санкциями в отношении нефтеперерабатывающей отрасли республики.
Решение президента угрожает госдолгу при том, что он весь номинирован в иностранной валюте. Подписание указа совпало с его ростом и ухудшением ситуации с золотовалютными резервами.