Новости – Экономика
Экономика
Руководство «Газпрома» сообщило о колоссальной выгоде от «Северного потока-2»
28 мая, 2021 17:24
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress
Топ-менеджмент «Газпрома» сообщил о том, что запуск в работу трубопровода «Северный поток-2» может позволить корпорации сэкономить порядка 1 млрд долларов.
Подобный успех может быть достигнуть лишь при полной загрузке проекта. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, ранее стало известно о том, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к достройке готового на 95 процентов газопровода.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку