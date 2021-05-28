Руководство «Газпрома» сообщило о колоссальной выгоде от «Северного потока-2»

Экономика

Топ-менеджмент «Газпрома» сообщил о том, что запуск в работу трубопровода «Северный поток-2» может позволить корпорации сэкономить порядка 1 млрд долларов.

Подобный успех может быть достигнуть лишь при полной загрузке проекта. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, ранее стало известно о том, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к достройке готового на 95 процентов газопровода.