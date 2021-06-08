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Экономика
Росстат подождал окончания форума и отчитался о перемахнувшей 6% инфляции
8 июня, 2021 11:51
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Инфляция в России в годовом выражении выросла с 6,55% до 7,4%. С начала года товары подорожали на 4,85%.
Об этом говорится в сообщении Росстата. Ведомство назвало продукты-лидеры по росту цен за минувший месяц.
В список вошли свекла (+35,3%), капуста (+25,2%), морковь (+18,8%), картофель (+15,4%).
Росстат заметил рост цен в сфере услуг. Проживание в гостиницах в мае подорожало до 11,7%, в хостелах - на 4,2%. Снизились цены на рытье могил - эта услуга подорожало на 1,8%.
Ранее сообщалось, что значительная доля россиян в период эпидемии попала в бедность.
Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге состоялся международный экономический форум. Это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере.
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