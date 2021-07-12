Новости – Экономика
Экономика
Россию признали одним из главных виноделов мира
12 июля, 2021 18:42
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Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look press
Русский язык наравне с еще пятью международными признан официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию.
По словам представителей Минсельхоза, решение свидетельствует о роли страны в качестве ключевого винодельческого региона, пишут «РИА Новости».
Это также должно способствовать продвижению российского вина в мире, уверены в ведомстве.
Напомним, среди остальных пятью официальных языков: английский, испанский, итальянский, немецкий и французский.
В начале июля разгорелся скандал вокруг принятого в России закона, согласно которому шампанским может быть названо лишь игристое вино, произведенное в России. Как пояснили авторы инициативы, эти поправки вводятся исключительно для развития виноделия в России.
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