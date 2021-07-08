Россиянам разъяснили термин «российское шампанское»
Термин «российское шампанское» введен для поддержки отечественных винодельческих отраслей, особенно малых предприятий.
Термин «российское шампанское» будет использоваться только на территории РФ, пояснил депутат и один из авторов поправок к закону «О регулировании алкогольной продукции» Михаил Шеремет. По его словам, эти поправки вводятся исключительно для развития виноделия в России.
Поправки вынудили одного из крупнейших мировых производителей шампанского Moet Hennessy временно приостановить поставку своей продукции в Росси. Однако позже компания согласилась сменить название на контрэтикетках с «шампанского» на «игристое вино» для российского рынка, пишет «ПолитЭксперт».
Шампанское - игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.
В России же термином «шампанское» именуют именно вид продукции, а не название места ее происхождения.