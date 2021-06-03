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Экономика
Россиянам начнут «выдавать» в дорогу планшеты и игровые приставки
3 июня, 2021 15:54
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) придумала, как скрасить времяпрепровождение путешествующих на поезде граждан. В скором времени у всех пассажиров поездов появится возможность арендовать в дорогу различную технику. Об этом сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов.
«В мае мы начали тестировать в одном из наших поездов услугу аренды товаров в дорогу через специальные постаматы. Пассажиры могут арендовать необходимые в путешествии предметы, в том числе настольные игры, электронные гаджеты - наушники, игровые приставки, планшеты», — цитирует главу компании ТАСС.
Он не уточнил, когда тестовый режим подойдёт к концу и данная услуга будет доступна в каждом поезде.
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