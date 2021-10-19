Россия построит метро в Ереване за свой счёт. Стоимость проекта — 500 млн долларов
РФ собирается построить две новые станции метро в Ереване за свой счет. Об этом сообщил генеральный директор российского экспортного страхового агентства ЭКСАР Никита Гусаков.
По его словам, отечественная компания «Метрогипротранс» уже презентовала свои предложения по проекту. Когда все работы будут утверждены, ЭКСАР выдаст российским поставщикам оборудования экспортные кредиты. Компания при этом намерена поддержать инициативу и готова взять часть расходов на себя, например, до 30% подрядных.
По подсчетам Гусакова, на первый этап строительства станций ереванского метро потребуются 150 миллионов долларов, а общая стоимость проекта достигает 500 миллионов долларов, передает Sputnik Армения.
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