Москва направит 7 млрд рублей на медикаменты от коронавируса и выплаты врачам
Правительство Москвы выделит 4 млрд рублей на лекообеспечение горожан противовирусными препаратами и 3 млрд рублей на допвыплаты и компенсацию отпусков медработникам, лечащих пациентов с COVID-19. Эти средства будут потрачены в 2022 году, следует из проекта бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
В ДЗМ (департамент здравоохранения города Москвы – прим.) говорят, что финансирование будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в столице. На мероприятия по борьбе с COVID-19 в проекте бюджета на следующий год направят более 10 млрд рублей.
В 2021 году на преодоление ситуации с коронавирусом в бюджете было заложено более 10 млрд рублей. Выделение дополнительных средств ДЗМ из бюджета зависит от эпидемиологической обстановки. Часть средств на эти цели выделил резервный фонд Москвы.
В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил поощрения для медиков, которые сверх плана приводят людей к вакцинации или ревакцинации от коронавируса. В постановлении мэра говорилось, что за одного вакцинированного в возрасте 18-60 лет назначается надбавка в размере 200 рублей, за прививку пенсионеру старше 60 лет — 400 рублей.