Столичным медикам доплатят за проведение ревакцинации от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил стимулирующие выплаты медработникам государственных клиник за проведение вакцинации и ревакцинации населения от COVID-19. Деньги получат те врачи, которые привлекут граждан к процедуре вакцинации или ревакцинации «сверх установленных плановых значений». План прививок и количество выделенных средств на поощрения докторов в мэрии не прописали.
В постановлении мэра говорится, что надбавки за выполненные в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года прививки, будут выделены из городского бюджета. Это будут ассигнования, предназначенные для Департамента здравоохранения Москвы в бюджете города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Контролировать исполнение постановления мэра будет заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также на врачей, отвечающих за вакцинацию, установлены федеральные выплаты. На эти цели резервный фонд Правительства РФ выделил 7,827 млрд рублей.
За одного вакцинированного или ревакцинированного москвича в возрасте от 18 до 60 лет медикам доплатят 200 рублей, прививка человеку после 60 лет – 400 рублей.
По данным оперштаба Москвы, в столице за последние сутки выявлено 3 004 новых случая COVID-19. Всего в Москве с начала пандемии зафиксировано свыше 1,6 млн случаев заболевания. За сутки в городе госпитализировано 887 человек, скончались 65 пациентов.