Российское издание объявило о закрытии после 21 года работы — причины политические
Российское интернет-издание NEWSru.com, основанное Владимиром Гусинским в 2000-м году, объявило о своём закрытии. Все дело в ограничениях, коих в РФ с каждым днём становится все больше.
В редакции отмечают, что портал перестаёт существовать по экономическим причинам, вызванным политической ситуацией в стране.
«Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году», — говорится в сообщении интернет-ресурса.
Сотрудники издания выразили своё недовольство, касающееся «охоты» на независимые СМИ с последующим включением их в реестр СМИ-иноагентов.
«Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — сказано с заявлении, опубликованном на сайте издания.
Ранее сообщалось о том, как Кремль отмахнулся от обвинений в преследовании незавимых СМИ.