Российское госпредприятие осталось без крупного контракта из-за дипломатического скандала

Экономика

Российская госкорпорация «Росатом» не будет допущена к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на востоке Чехии. Об этом заявил чешский министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Решение последовало вслед за скандалом из-за взрыва на складе боеприпасов, к которому причастна спецагенты из России.

«К тендеру будут приглашены (предприятия - прим.) из Франции, Южной Кореи и США. Туда будет направлена анкета с вопросами на предмет безопасности, на которые они должны ответить», - заявил глава Минпромторга Чехии.

«Росатом ее (анкету - прим.) не получит. Такое решение приняло правительство», - подчеркнул министр.

О том, что российскую госкорпорацию надо отстранить от возможного участия в строительстве АЭС ранее заявлял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, напоминает «ТАСС». Он связал это с тем, что Россия, согласно данным чешских властей, причастна к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Из-за обнаруженной связи России и взрывов, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 дипломатов России. Кроме того, 19 апреля республика официально объявила имен спецагентов, которые считаются причастными к инциденту. Ими стали два россиянина - Александр Петров и Руслан Боширов, которые называются сотрудниками российского ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ). В прошлом эти же лица были замешаны в громком скандале об отравлении в Солсбери. Подробнее читайте в нашем материале.