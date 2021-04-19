Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

Российское госпредприятие осталось без крупного контракта из-за дипломатического скандала

Антон Мельников
19 апреля, 2021 23:47
2 мин
Антон Мельников
19 апреля, 2021 23:47
2 мин
Rosatom/via Globallookpress.com
Rosatom/via Globallookpress.com

Российская госкорпорация «Росатом» не будет допущена к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на востоке Чехии. Об этом заявил чешский министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Решение последовало вслед за скандалом из-за взрыва на складе боеприпасов, к которому причастна спецагенты из России.

«К тендеру будут приглашены (предприятия - прим.) из Франции, Южной Кореи и США. Туда будет направлена анкета с вопросами на предмет безопасности, на которые они должны ответить», - заявил глава Минпромторга Чехии.

«Росатом ее (анкету - прим.) не получит. Такое решение приняло правительство», - подчеркнул министр.

О том, что российскую госкорпорацию надо отстранить от возможного участия в строительстве АЭС ранее заявлял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, напоминает «ТАСС». Он связал это с тем, что Россия, согласно данным чешских властей, причастна к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Из-за обнаруженной связи России и взрывов, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 дипломатов России. Кроме того, 19 апреля республика официально объявила имен спецагентов, которые считаются причастными к инциденту. Ими стали два россиянина - Александр Петров и Руслан Боширов, которые называются сотрудниками российского ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ). В прошлом эти же лица были замешаны в громком скандале об отравлении в Солсбери. Подробнее читайте в нашем материале.

Поделиться
ТЕГИ
Чехия
Росатом
АЭС
Тендер
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!