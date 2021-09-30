«Роскосмос» нашел оправдание невыполнения ряда программ
В «Роскосмосе» объяснили невыполнение ряда космических программ в 2020 году. О причинах неудач рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.
Роскосмос в 2020 году не выполнил около половины мероприятий по Федеральной космической программе и две трети по программе развития космодромов. Такие данные следуют из годового отчета госкорпорации.
По словам Овчинникова, такая ситуация связана с пандемией коронавируса, сокращением бюджета, санкциями и рядом других причин, пишет «РИА Новости».
По итогам 2020 года прибыль госкорпорации «Роскосмос» упала в 42 раза. За этот период структура смогла получить прибыль в 293 миллиона рублей, против 12,5 миллиарда годом ранее.
Выручка «Роскосмоса» упала на 25 млрд рублей. При этом компания потеряла более 1 миллиарда на зарубежных контрактах.