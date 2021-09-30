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Возглавляемый Дмитрием Рогозиным «Роскосмос» показал падение в 42 раза
30 сентября, 2021 18:49
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Youtube / Роскосмос ТВ
По итогам 2020 года прибыль госкорпорации «Роскосмос» упала в 42 раза. За этот период структура смогла получить прибыль в 293 миллиона рублей, против 12,5 миллиарда годом ранее. Такие данные следуют из отчёта госкорпорации.
Согласно документу, выручка «Роскосмоса» упала на 25 млрд рублей. При этом компания потеряла более 1 миллиарда на зарубежных контрактах.
Согласно объяснениям госкорпорации, падение выручки связанно с тем, что возникли «незапланированные расходы» на средства индивидуальной защиты, дезинфекцию, тестирование на коронавирус и оплату нерабочих дней, передаёт «Коммерсантъ».
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