Разогнавшуюся инфляцию в Беларуси власти объяснили давлением мировых цен
В июне текущего года в Беларуси прирост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9%, прирост цен на социально значимые товары – до 8,6% в годовом выражении.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики (МАРТ). Разгон инфляции объясняется ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением мировых цен на продукты.
По данным регулятора, по сравнению с маем 2021 года сильнее всего цены в июне менялись на овощи, причем на импортные. При этом одновременно зафиксировано снижение ценников на фрукты.
Также в июне в Беларуси подорожали лекарства, топливо, тарифы на услуги дошкольных учреждений, медицинские услуги, сообщает «Sputnik Беларусь».
Напомним, в России в июне инфляция поставила очередной пятилетний рекорд - 6,4% годовых относительно июня прошлого года.