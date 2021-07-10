В России инфляция бьет рекорды: рост минимальных зарплат оказался под вопросом
В России в июне инфляция поставила очередной пятилетний рекорд - 6,4% годовых относительно июня прошлого года.
Больше всего из продуктов подорожала свекла — на 58,4%, цены на морковь выросли на 37%. Огурцы подешевели на 21,8%, помидоры — на 16,2%, бананы — на 4,5%.
Достаточно сильно подорожали непродовольственные товары – цены на древесностружечные плиты (ДСП) и доску обрезную повысились на 19,2% и 15,7%.
Что касается сектора услуг, то сильней всего в прошлом месяце июне повысились цены на путевки в Турцию (38,9%) из-за открытого вновь авиасообщения.
Поездки в плацкартных вагонах подорожали от 22,8% до 23,8%, поездки в купе — на 9,6%.
По мнению экспертов повышение цент практически на все ставит под сомнение реальный рост в 2022 году минимального размера оплаты труда в стране, пишет «Московский комсомолец».