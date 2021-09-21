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Экономика
Путин заявил о восстановлении российской экономики несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках
21 сентября, 2021 17:15
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин оценил состояние экономики России словом «восстановилась». Ранее глава государства, комментируя ковидный спад в экономике, использовал фразу «в целом восстановилась».
«Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», - заметил президент.
Восстановление российской экономики происходит на фоне общей нестабильной ситуации на глобальных рынках.
Речь идет об экономических проблемах, которые возникли во многих сферах бизнеса в связи с пандемией. Особенно это касалось отраслей, связанных с работой с людьми.
По словам Путина, ВВП вышел на докризисный уровень. Об этом сообщает телеканал «360».
Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил об угрозе для Центробанка от новой Госдумы.
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