Приятель Владимира Путина рассказал об угрозе для Центробанка от новой Госдумы
Миллиардер Олег Дерипаска сообщил об угрозе для Центробанка России от новой Госдумы. Депутаты могут пересмотреть закон о ЦБ, что и вызывает «страх» у регулятора.
Дерипаска выразил надежду, что Дума восьмого созыва «не позволит водить себя за нос лоббистам от ЦБ».
По мнению олигарха, депутаты могут заставить регулятор заняться проблемами снижения стоимости проектного финансирования, чтобы обеспечить темпы роста экономики на уровне 7,5%. В этом случае располагаемые доходы 60% россиян к 2030 году достигнут европейского уровня.
Об этом Дерипаска написал в Telegram-канале.
Его публикация - реакция на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Выступая на Международном банковском форуме, она заявила, что ЦБ может пересмотреть подходы к регулированию для стимулирования трансформации экономики.
По мнению миллиардера, «в реальности таких программ у ЦБ нет», а предложенная ими денежно-кредитная политика - «верх мракобесия».
Дерипаска нередко критикует ЦБ. В 2019 году он заявлял, что регулятор наделен слишком большими полномочиями, и предлагал частично передать их ФАС.