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Экономика
Помните вопрос Путину про морковь и бананы? Вот результат: в России подешевели овощи и фрукты
15 июля, 2021 08:01
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Pixabay
С начала июля в России подешевели овощи и фрукты. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.
В России овощи и фрукты в начала июля подешевели на 2,32 процента. Максимальное уменьшение стоимости показали картофель, помидоры и огурцы. Однако все та же морковь подорожала на 1,9 процента, пишет «РИА Новости».
Владимир Путин объяснил, почему в России морковь дороже бананов.
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