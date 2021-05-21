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Экономика

Почему обостряется ситуация с ценами на еду? Из уст Путина прозвучал ответ

Лилия Караева
21 мая, 2021 18:10
1 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 18:10
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Обострение ситуации с ценами в России прокомментировал президент страны Владимир Путин. Глава государства заявил, что это происходит на фоне нестабильной мировой конъюнктуры.

Проблема поднималась на заседании высшего Евразийского экономического совета.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», - сказал российский лидер. Его слова приводит ФБА «Экономика сегодня».

Путин отметил, что у ЕЭС есть готовые решения для стабилизации ситуации. В частности, комиссия приняла конкретные меры для консолидации ценовой политики на рынке сахара.

Ранее экономисты оценили масштабы «жадности» изготовителей и продавцов еды в пандемию.

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