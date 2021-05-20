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Экономика

«Золотой» год для производителей еды: насколько велика «жадность» изготовителей и продавцов

Лилия Караева
20 мая, 2021 10:13
2 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 10:13
2 мин
Продукты
Zamir Usmanov/Global Look Press

Экономисты проанализировали отчетность компаний и торговых сетей по 2020 году и оценили масштабы «жадности» изготовителей и продавцов еды. Оказалось, прошлый год стал по-настоящему золотым для них - прибыли от продаж выросли на 20%, доходы от реализации - на 11%.

К такому выводу пришли исследователи Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова. В их докладе говорится, что агроотрасль практически ничего не потеряла на локдаунах - более того, на ажиотажном спросе весной-летом 2020 года компании и ритейл заработали дополнительные деньги, пишет «Коммерсантъ».

Доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская указала, что рентабельность активов производителей еды превысила показатели рентабельности активов в промышленности в два раза. Вывод, к которому пришли экономисты, гласит - отрасли получили сверхприбыли, особенно высокую маржинальность принесли сахар и растительное масло.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что причиной роста цен является жадность производителей и ритейла.

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