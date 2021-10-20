Новости – Экономика
Экономика
По решению Владимира Путина Россия потеряет 60 млрд рублей
20 октября, 2021 15:41
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Kremlin Pool/Global Look Press
Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов «посчитал», скольких средств Россия лишится из-за новых ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По его словам, потери могут достичь 60 миллиардов рублей, передает «Экономика сегодня».
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за COVID-19.
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