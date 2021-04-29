Отчет властей: россияне продолжают нищать

Экономика

Реальные располагаемые денежные доходы граждан России - средства, которые остаются после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию, в первом квартале текущего года упали на 3,6% по сравнению с этим же промежутком времени прошлого года, сообщает Росстат.

Денежные доходы россиян на душу населения в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) в первом квартале выросли на 3%, до 32 тысяч 600 рублей, сообщает РБК.

В феврале сообщалось, что экономика России начала активное восстановление.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах текущего года.