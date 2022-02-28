Обвал рубля показал степень изоляции России: Запад наблюдает за неприятностями россиян после санкций в выходные
Запад отреагировал на обрушение курса российского рубля 28 февраля. Издание The economist написало, что коллапс рубля «продемонстрировал степень изоляции России».
В публикации говорится, что рухнувший курс рубля - следствие жестких санкции Запада, введенных в выходные. Речь идет о замораживании валютных резервов России и отключении банков от SWIFT.
Отмечается, что доллар к рублю вырос на 40%, подняв стоимость с 84 рублей до 118, что является новым рекордом.
«Этот шаг станет одним из крупнейших однодневных падений в современной истории российской валюты, по масштабу схожих с однодневными падениями, зафиксированными в худшие моменты финансового кризиса в стране в 1998 году, когда Россия объявила дефолт по своим долгам», - сказано в публикации.
ЦБ РФ 28 февраля объявил о повышении ключевой ставки до 20%. Эксперты заявили, что это плохая новость для строительного рынка - ипотека может исчезнуть, а спрос упадет.