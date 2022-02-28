На фоне повышения ключевой ставки до невиданных значений в России может исчезнуть ипотека
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов спрогнозировал возможное исчезновение ипотеки в связи с сегодняшним повышением ключевой ставки. Напомним, ЦБ принял решение увеличить ее с 9,5% до 20%.
«Сегодня мы все говорим ипотеке до свидания. Не очень понятно, прощай ли это. До свидания, однозначно, потому что ясно, при таких параметрах финансовых рынков чем-либо реальным и тем более массовым ипотека являться не будет», - сказал эксперт агентству URA.RU.
Он отметил, что в ближайшее время спрос на жилье упадет. Это падение будет резким.
В январе экономист Михаил Хазин предсказал повышение ставки ЦБ до 17% в феврале 2022 года. Он предупреждал, что в таком случае сбережения россиян обнулятся. До этого Хазин предсказал самый тяжелый кризис 1998 года.