«Невозможно выдержать»: президент европейской страны собрался просить помощи у Путина
Сербский президент Александр Вучич намерен просить помощи лично у главы РФ Владимира Путина из-за «ненормальных» цен на газ. Об этом сообщил сам глава Сербии на саммите ЕС.
Вучич отметил, что страны Евросоюза обеспокоены из-за предстоящего энергетического кризиса. Цена газа за 1000 кубометров уже достигала 1 900 долларов.
«Это ненормальные цены, их невозможно выдержать», - подчеркнул сербский президент.
В ближайшее время Вучич встретиться с российским вице-премьером Юрием Борисовым и планирует передать через него личное письмо главе РФ.
«Передам ему личное сообщение для Владимира Путина, которого попрошу помочь нам с этим вопросом», - приводит слова Вучича РИА «Новости».
Ранее стало известно, что цены на газ в Европе несколько дней подряд обновляют рекорд. На этом фоне Путин заявил, что стратегия отказа Европы от долгосрочных поставок показала свою ошибочность.