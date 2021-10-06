Владимир Путин указал на стратегическую ошибку ЕС. Теперь Европе приходится за нее расплачиваться
Европейская комиссия (ЕК) последовательно выступала за отказ от долгосрочных контрактов по поставкам газа и переход на закупку энергоносителя по биржевым ценам. Сегодня стало совершенно очевидно, что такой подход ошибочен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Практика наших европейских партнеров, эта практика еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки», - отметил президент.
Он пояснил, что прошлый состав Еврокомиссии последовательно работал на «сворачивание» долгосрочных газовых контрактов. Вместо этого ЕК стремилась перейти к биржевой торговле газом.
«Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной», - приводит слова главы РФ «Интерфакс».
Комментарий президента прозвучал на фоне обновления рекордов цен на газ в Европе. Так, цена фьючерсов на газ превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. При этом «Газпром» ожидает, что приближающаяся зима положительно скажется на результатах компании.