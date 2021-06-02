Новости – Экономика
Экономика
Несетевые аптеки начнут продавать лекарства на маркетплейсах
2 июня, 2021 10:43
1 мин
1 мин
Maria Vashchuk/Russian Look
Несетевым аптекам разрешили продавать лекарственные средства на маркетплейсах. Соответствующее постановление уже подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Известно, что данное нововведение вступает в силу 1 сентября текущего года. Отмечается, что цены на препараты, продающиеся без рецепта в онлайн-формате, не должны быть выше тех, что указаны в самой аптеке.
«Ещё один важный момент – ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнёра и доставлены курьерскими компаниями», — говорится в сообщении кабмина.
Ранее стало известно, что «Почта России» запустила онлайн-продажу лекарств и объявила о наборе фармацевтов.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку