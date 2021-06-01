«Почта России» наймёт фармацевтов и почтальонов-«медиков» — запущена продажа лекарств
Госкомпания РФ «Почта России» получила от Росздравнадзора разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными средствами. Приобрести необходимый препарат можно на сайте market.pochta.ru. К слову, идти за лекарствами в отделение не придётся, их донесет до дверей квартиры курьер. Приобрести можно только безрецептурные препараты.
Кроме того, «Почта России» намерена нанять в штат фармацевтов, а также планирует начать собирать медицинские данные россиян.
«Уже сегодня почтальоны в некоторых регионах России в тестовом режиме проводят узкоспециализированные опросы населения для раннего выявления онкологических заболеваний, проводят разъяснительную работу о диспансеризации, помогают измерить артериальное давление и т.д.», — говорится в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось о том, что «Почта России» заплатила клиентам миллионы за свою медлительность.