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Экономика
Немецкие операторы приостановили поставки газа по трубопроводу «Северный поток»
13 июля, 2021 09:09
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Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток», следующему через Балтийское море до Германии, полностью остановлена. Операторы принимающей газотранспортной системы Германии рассказали, с чем это связано.
Газ не идет с 7 утра по Москве. Такая ситуация продлится 10 дней - до 23 июля.
Операторы Nel и Opal объяснили остановку плановым ежегодным техобслуживанием, пишет РИА Новости. Сроки ремонта были согласованы заранее.
«Северный поток» - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он поставляет газ в немецкий Любмин. Оттуда голубое топливо идет в Данию, Нидерланды и другие государства.
Ранее в июле останавливали идущий из России через Беларусь газопровод «Ямал-Европа».
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