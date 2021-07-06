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Экономика
«Газпром» остановил до утра субботы идущий из России через Беларусь газопровод
6 июля, 2021 10:02
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
«Газпром» приостановил поставки по газопроводу «Ямал-Европа», который идет из России в Беларусь и далее в Польшу и Германию. Напомним, Минск получает плату от России за транзит газа по этому трубопроводу.
Причина остановки - ежегодное техобслуживание. Оно продлится до утра 10 июля, сообщает «Интерфакс».
Газопровод имеет протяженность более 2 тысяч километров. Он тянется от российского Торжка до немецкого Франкфурта-на-Одере. Мощность газопровода составляет 33 млрд кубометров в год.
Отметим, что стороны согласовали сроки работ на газопроводе еще в 2020 году.
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