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Экономика
Недельная инфляция резко «взлетела» из-за подорожавших овощей
1 июля, 2021 04:03
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Инфляция в России с 22 по 28 июня 2021 года составила 0,23%, тогда как неделей ранее она составляла 0,12%.
По данным Росстата, на прошлой неделе больше всего подорожали овощи. Так, морковь стала дороже на 7,7%, а картофель прибавил в стоимости 3,4%. Капуста теперь обходится дороже на 2,8%.
Также в стране за неделю переписали ценники на конфеты, фруктово-ягодные смеси для детского питания и карамель, свинину, баранину, маргарин, молоко и сметану, соль, кафе и другие товары, пишут «Ведомости».
Ранее сообщалось, что значительная доля россиян в период эпидемии попала в бедность.
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