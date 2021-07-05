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Экономика
«Не считают павших»: Захарова проблемах внутри ЕС из-за давления на Беларусь
5 июля, 2021 21:27
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Из-за санкций, которые Евросоюз вводит против Беларуси, страдают сами европейские страны. Антибелорусские ограничения наносят ущерб экономике этих государств. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что негативный эффект от санкций против Беларуси уже ощутила Литва, которая сама призналась, что ограничения наносят ущерб экономике. От антибелорусских мер пострадает литовская железнодорожная сеть и морские порты.
«Такое впечатление, что в Европе, в частности, в Литве заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим»», - отметила представитель МИД в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Россия встала на защиту Беларуси в ассамблее ОБСЕ.
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