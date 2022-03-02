Не держать на депозитах и не вкладывать в квартиры: россиянам подсказали способ заработать в кризис
Россиянам в условиях экономических санкций следует инвестировать в компании вместо покупки квартир и открытия депозитов. В этом случае есть вероятность хорошо заработать.
Такой совет россиянам дал основатель инвестиционной акционерной компании Impact Capital Валерий Золотухин. Он напомнил об экономических санкциях США против Ирана, когда отключили SWIFT и было введено эмбарго. Тогда иранский фондовый рынок обвалился на 75%, но потом вырос в 15 раз.
«Произошел феномен, который объясняется тем, что люди наконец поняли, что деньги на депозитах держать не очень выгодно, и начали инвестировать в компании... Люди начали понимать, что надо инвестировать в прибыльные компании, которые зарабатывают деньги на внутреннем рынке», — сказал Золотухин.
Он отметил, что у России осталась возможность работать с Китаем и Ближним Востоком. Кроме того, от санкций пострадали не все отрасли - в ближайшее время будут расти и развиваться направления, связанные с импортозамещением.
«И те люди, которые догадаются вложить туда деньги, они заработают огромный капитал...», — сказал эксперт телеканалу «360».
Золотухин считает: спекулировать на обмене валют - такой же плохой вариант, как покупка квартиры или депозит. Он советует покупать акции прибыльных компаний в долгосрок.
Ранее Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков. У них есть 11 дней.