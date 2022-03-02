Новости – Экономика
Экономика
У российских банков осталось не более 11 дней
2 марта, 2022 15:23
1 мин
1 мин
Youtube / Альтесмедиа
Российским банкам, которые попали под санкции из-за ввода войск РФ в Украину, обозначили срок отключения от межбанковской системы SWIFT. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза, где публикуется информация об ограничительных мерах.
Согласно постановлению ЕС, российские банки должны отключить от SWIFT до 12 марта.
Ранее стало известно, что доступ к системе SWIFT ограничат сразу семи банкам РФ. Среди них «ВТБ», «Открытие», «Промсвязьбанк», «Россия» и другие.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости