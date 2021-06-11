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Экономика
Названы позитивные и негативные последствия решения Центробанка для россиян
11 июня, 2021 16:39
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Названы последствия повышения ключевой ставки до 5,5%. О них рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.
Он объяснил, что ставка повышена в связи с опасением роста инфляции. С помощью «ключа» можно остановить рост денежной массы.
Но после этого простым россиянам стоит ждать подорожания кредитов, отметил эксперт в разговоре с телеканалом «360».
Позитивное следствие повышения ключевой ставки - рост процентов по депозитам.
«Для тех, кто хранит деньги в банке, это позитивная новость, а вот для тех, кто собирается брать кредит, — не очень», - сказал эксперт.
По его прогнозу, к концу года инфляция будет снижаться.
Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 5,5% годовых. Это третье повышение за несколько месяцев.
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