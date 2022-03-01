Названы новые ставки по ипотеке, потребкредитам и вкладам в «Сбербанке» и ВТБ после случившегося 28 февраля
После решения Банка России поднять ключевую ставку крупнейшие банки страны повысили проценты по ипотеке и потребительских кредитам. Увеличение ставок наблюдается и по вкладам.
Ипотека в «Сбербанке» на готовое и строящееся жилье с 1 марта начинается от 18,6%. Еще 28 февраля базовая ставка составляла 11,3%.
Ставки по программам господдержки (льготная, семейная, дальневосточная ипотека) не изменятся. Проценты по уже выданному кредиту также не будут пересмотрены в сторону увеличения.
Об изменениях пишут «Ведомостям».
Ставки по рублевым депозитам в банке выросли до 16-18% максимально.
Потребительские кредиты будут выдавать под 21,9%-29,9%, пишет ТАСС. Кредит наличными в ВТБ составит 15,9%-32,9%.
Ипотека в последнем выросла до 15,3%.
Напомним, 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%.