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Экономика
Насмешка и презрение американской гегемонии: масштаб дедолларизации российской экономики оценили в Китае
29 июня, 2021 11:01
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Дедолларизация в России не сильно повлияет на ее экономику. При этом замещение доллара в межнациональных расчетах станет для Вашингтона неким унижением.
Такую точку зрения выразил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.
Планируемая дедолларизация российской экономики пагубно повлияет на США. Официальный Вашингтон будет поставлен в неловкую ситуацию перед союзниками.
По мнению Ицзюня, отказ от доллара - протест против американской гегемонии, пишет РИА Новости.
В начале июня Россия начала дедолларизацию резервов. Решение было принято в связи с угрозой американских санкций.
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