Без последствий для рубля? Угроза американских санкций вынудила Россию начать дедолларизацию
Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что подтолкнуло Россию начать дедолларизацию резервов. Он честно ответил, может ли решение отразиться на курсе рубля.
На вопрос журналистов, обсуждалось ли решение на уровне руководства страны, он ответил: «Да, это обсуждалось».
По словам Белоусова, обнуление доли доллара в Фонде национального благосостояния связано с исходившими от руководства США угрозами санкций. Политик заверил, что дедолларизация - «осмысленное решение».
Еще один вопрос был связан с последствиями для курса рубля. На вопрос, как отразится решение Минфина на рубле, Белоусов сказал: «Честно? Никак». Его слова приводит «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что доля доллара в резервах за месяц будет сведена к 0%. Россия собирается вложиться в евро и золото.