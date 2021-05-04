Найден способ остановить подорожание бензина. Но это не точно

Экономика

Корректировка формулы демпфирующего механизма, который действует в России, позволит нефтеперерабатывающим заводам и заправкам сохранить свою маржинальность, в результате чего необходимости повышать цены на бензин не будет.

Как сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, это позволит снизить дополнительно волатильность оптовых цен. «Соответственно, оптовые цены должны припасть, и в текущих ценовых условиях запаса маржинальности нефтеперерабатывающего завода и автозаправочных станций будет хватать, чтобы не повышать и не индексировать цену на заправках», — отметил замминистра, сообщает ТАСС.

Тем временем, в России объем трат российских автомобилистов на топливо снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на АЗС за это время стал составлять 1 228 рублей.