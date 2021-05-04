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Найден способ остановить подорожание бензина. Но это не точно

Артем Денисов
4 мая, 2021 06:12
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 06:12
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Корректировка формулы демпфирующего механизма, который действует в России, позволит нефтеперерабатывающим заводам и заправкам сохранить свою маржинальность, в результате чего необходимости повышать цены на бензин не будет.

Как сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, это позволит снизить дополнительно волатильность оптовых цен. «Соответственно, оптовые цены должны припасть, и в текущих ценовых условиях запаса маржинальности нефтеперерабатывающего завода и автозаправочных станций будет хватать, чтобы не повышать и не индексировать цену на заправках», — отметил замминистра, сообщает ТАСС.

Тем временем, в России объем трат российских автомобилистов на топливо снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на АЗС за это время стал составлять 1 228 рублей.

Ранее по теме:  Найден способ сдержать растущие четыре месяца подряд цены на бензин
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Топливо
Бензин
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