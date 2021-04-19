Многодетные семьи РФ получат бесплатный бензин? В независимых АЗС идею раскритиковали

Экономика

Руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов раскритиковал идею российского депутата о необходимости выдавать многодетным семьям бесплатный бензин. По мнению члена комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Никиты Березина, данное нововведение позволило бы в должной мере поддержать вышеупомянутую категорию граждан, но с ним оказались не согласны представители независимых АЗС.

Березин предлагает раздавать многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом в 30 литров бензина. Баженов, в свою очередь, убежден, что политик преследует таким образом лишь собственные амбиции. Ряд факторов остается не уточненным. Например, какие именно власти выделяли бы на эту инициативу средства и почему депутаты в очередной раз идут по пути адресной поддержки, а не изменения стратегии решения проблем многодетных семей.

«Есть ощущение, что эта инициатива есть не что иное, как предвыборная агитация. И дальше это никуда не пойдет», — цитирует Баженова «360».

Несмотря на недовольство эксперта, депутат ГД уже направил свое предложение зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

Ранее сообщалось о том, что регионы РФ смогут получить через 9 лет средства с доходов с акцизов на топливо и бензин.