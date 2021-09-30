Много лет отказывающаяся от угля Европа вынуждена вернуться к нему и попросить у России
Европейские страны попросили у России больше угля в связи с нехваткой газа и высокими ценами на него. Много лет Европа стремилась отказаться от этого вида топлива из соображений экологии.
О просьбе к России сообщило агентство Bloomberg. Источники издания узнали, что производители электроэнергии «вынуждены просить» уголь у России, чтобы «облегчить энергетический кризис». Он вызван приближением зимы и рекордными ценами на газ.
В Минэнерго РФ заявили, что экспорт угля в этом году не изменится.
30 сентября стоимость газа в Европе достигла 1098 долларов за кубометр. Рост цен начался с августа. Это связано с низким уровнем запасов в европейских хранилищах, перебоями в поставках.
Ранее сообщалось, что в Германии грядет самая дорогая отопительная зима в истории. Отчасти в этом вина президента России Владимира Путина, считают эксперты. Они заявляют, что «Газпром» намеренно не заполняет европейские хранилища, чтобы ускорить сертификацию «Северного потока-2».