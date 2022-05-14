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Экономика
Мировой голод на пороге: Индия запретила экспорт пшеницы
14 мая, 2022 08:40
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Pixabay
На фоне роста цен Индия запретила экспорт пшеницы. Об этом сообщило министерство торговли и промышленности страны.
Сообщается, что из-за скачка мировых цен Индия ввела запрет на экспорт пшеницы. Решение было принято в целях сохранения продовольственной безопасности страны.
Индия является одним из крупнейших производителей пшеницы в мире. Решение уже вступило в силу — исключение сделано лишь для поставок по уже выпущенным аккредитивам, сообщает телеграм-канал Readovka.
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