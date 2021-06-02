Россиянам нужно поторопиться с льготной ипотекой из-за действий властей
В России могут продлить программу льготного ипотечного кредитования, при этом изменив ее условия, в частности - повысить ставку.
Решение об этом обсуждалось в кабмине РФ в конце мая. Как ожидается, ставка по льготной программе будет повышена до 7%, при этом лимит на кредит будет снижен до 3 млн рублей. По другим данным, ставка может увеличиться до 7,5% и программа будет продлена как минимум на год, сообщает РБК.
В настоящее время ставка по льготной ипотеке составляет 6,5% годовых. Программа заработала в апреле 2020 года - в пик ограничений на фоне эпидемии коронавируса. В октябре ее продлили до 1 июля 2021 года.
Ранее стало известно о планах кабмина снизить ставку по ипотеке. Неприятным следствием инициативы может стать скачок цен на рынке недвижимости.