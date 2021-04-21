Новый «бонус» правительства России затронет желающих взять ипотеку

Экономика

Два источника, близкие к правительству России, рассказали о планах кабмина снизить ставку по ипотеке. Неприятным следствием инициативы может стать скачок цен на рынке недвижимости.

Снижение ставки по ипотеке обсуждалось на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» предложено установить ипотеку на уровне 6,9% годовых.

Это сделает кредиты доступнее для россиян и поможет улучшить жилищные условия. Планируется поддержание ставки до 2030 года.

«Известия» узнали в кредитных организациях, насколько реалистичен план правительства. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что выполнимость цели зависит от готовности правительства ее субсидировать. В течение ближайших двух-трех лет программа потребует десятков миллиардов рублей субсидий.

Аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рынков считает замысел кабмина невозможным. Единственным инструментом воздействия на ставку выступает расширение масштабов льготных программ, но это может привести к росту цен на жилье. В прошлом году выдача кредитов по субсидированной ставке спровоцировала скачок цен на уровне 20%, напомнил он.

В марте сообщалось, что россияне на фоне пандемии не спешат досрочно погашать ипотеку.