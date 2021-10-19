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Экономика
Латвия потеряет 200 млн евро меньше чем за один месяц ради спасения собственных граждан
19 октября, 2021 14:57
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
Власти Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Министр финансов республики Янис Рейрс полагает, что за «время ограничений» страна потеряет примерно 200 миллионов евро.
Известно, что с восьми вечера до пяти утра в период локдауна будет действовать комендантский час. Закроют все магазины, спортивные, развлекательные и культурные мероприятия тоже окажутся под запретом. По факту, гражданам разрешат только покупать товары первой необходимости и лекарства.
В настоящий момент Латвия занимает первое место в мире по распространению COVID-19, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ранее в Латвии объявили режим ЧС.
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