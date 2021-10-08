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В Латвии на 3 месяца объявлен режим ЧС из-за коронавируса
8 октября, 2021 22:06
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В Латвии будет введен режим чрезвычайного положения из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает портал Delfi.
Власти страны объяснили такое решение необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Режим ЧС вступит в силу с 11 октября и продлится три месяца.
Режим ЧС подразумевает требование перейти на удаленную работу всем, для кого это возможно. Время работы магазинов будет ограничено. В помещении люди будут обязаны носить маски. Непривитые граждане смогут совершать покупки только в магазинах с товарами первой необходимости, пишут «Известия».
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