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Как в России можно потерять деньги в самых надежных банках

Лилия Караева
8 мая, 2021 08:24
1 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 08:24
1 мин
Деньги
Global Look Press

Эксперт рассказал о риске потерять деньги в банках с надежной репутацией. При закрытии организации больше 1,4 млн рублей не выплатят, даже если деньги лежат на разных счетах.

Специалист по банковскому сектору Сергей Григорян напомнил, что в нашей стране страховое возмещение ограничивается этой суммой. Эта касается даже тех ситуаций, когда часть денег лежит на вкладе, другая - на дебетовой карте, третья - на валютном вкладе.

В некоторых случаях допускается возмещение до 10 млн рублей. Это возможно, если деньги получены в результате продажи недвижимости, достались в наследство или поступили на счет в случае исполнения судебного решения. Они не должны храниться более 3 месяцев, сказал эксперт агентству «Прайм».

Деньги на брокерских счетах не страхуются.

Ранее эксперты посоветовали россиянам обменять рубли на доллары.

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