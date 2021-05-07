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Россиянам пора спешить в обменник и срочно покупать доллары

Лилия Караева
7 мая, 2021 17:58
1 мин
Лилия Караева
7 мая, 2021 17:58
1 мин
Доллары
Global Look Press

В данный момент россиянам выгодна покупка валюты на часть сбережений. Инфляция в рублях гораздо выше, чем в долларах.

Об этом сказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Он считает покупку долларов в диапазоне 70-75 рублей выгодной и разумной. Ждать укрепления ниже 70 рублей не стоит - к этому нет предпосылок.

Клопенко разъяснил, что на рубль влияют два фактора: стоимость нефти и геополитическая обстановка. Нефть удерживается в диапазоне 60-70 рублей, что хорошо для курса.

Эксперт советует покупать доллары сейчас, так как при обострении отношений России и США валюта может подняться до 85 рублей, сообщает агентство «Прайм». Еще больше рубль ослабят санкции.

В марте эксперты советовали россиянам запастись долларами и евро на среднесрочную перспективу.

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